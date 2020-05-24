Afganistan'da Ramazan Bayramı coşkusu

Afganistan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

24.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:53
Afganistan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.
Kovid-19 vaka sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.
Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Her sene geleneksel olarak bayram namazına katılarak halka hitap eden yerel yöneticiler ise Kovid-19 nedeniyle bayram namazına iştirak etmedi.
Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin yanı sıra ülkede barışın önemi vurgulandı.
Ayrıca Kovid-19 salgınının insanlığın üzerinde hızlı bir şekilde etkisini kaybetmesi için dua edildi.
Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, Kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katılmadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Afganistan’da Ramazan Bayramı coşkusu

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Afganistan, Sabah, Güncel, Haber

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