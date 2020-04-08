Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.
08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:42
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Barikzey, yaptığı açıklamada, Daman ilçesinde belirsiz bir bölgeden atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Barikzey, 9 çocuğun da yaralandığını ifade etti.
Barikzey, roket saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan, Güncel