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Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.

08.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:42
Afganistan'da roketli saldırıda 3 çocuk öldü
Afganistan 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde roketli saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, 9 çocuk yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Barikzey, yaptığı açıklamada, Daman ilçesinde belirsiz bir bölgeden atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Barikzey, 9 çocuğun da yaralandığını ifade etti.
Barikzey, roket saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Güncel
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