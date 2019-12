On yıllardır savaşların esiri olan Afganistan , dünyada en çok patlamamış mayın ve bomba barındıran ülkelerden biri.Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Afgan topraklarında bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 150 kişi hayatını kaybediyor. Fakat durumun en üzücü yanı ise, ölen veya yaralanan her 10 kişiden 8'inin çocuk olması. Bunun sebebi de bazı mayınların oyuncaklara benzemesi.