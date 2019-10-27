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Afganistan'da savcı öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan bir savcının, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

27.10.2019 10:14Afganistan'da savcı öldürüldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan bir savcının, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand vilayetinin 9. bölgesinde bir savcının, silahlı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yaklaşık 2 hafta önce de ülkenin Gur vilayetinde Abdul Mumin adında bir savcı da uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.

Afganistan, Helmand, Güncel

Kaynak: AA

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