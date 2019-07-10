10.07.2019 09:52
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Afganistan'da savcılık müdürlerine silahlı saldırı: 2 ölü

Afganistan

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki savcılıkta çalışan iki idari müdür uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki savcılıkta çalışan iki idari müdür uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar savcılığında görev yapan iki müdürün, vilayetin 4. bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda iki müdürün de yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını söyledi.
Hogyani, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, üç gün önce de başkent Kabil'de bir savcı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Afganistan, Nangarhar, Güncel

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