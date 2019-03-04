Afganistan'da Seçim Komisyonlarına Yeni Atamalar

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Afganistan'da, geçen ay görevden alınan Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu başkanları ve üyelerinin yerine yenileri atandı.Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu üyeliğine 7, Seçim Şikayet Komisyonu üyeliğine de 5 kişinin atandığı, ayrıca komisyonların başkanlarının da belirlendiği bildirildi.Açıklamada, yeni atananların bugün resmen görevlerine başladığı aktarıldı.Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.