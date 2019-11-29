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Afganistan'da seçim protestosu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce kişi 28 Eylül'deki cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla eylem yaptı.

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34Afganistan'da seçim protestosu
'ın başkenti 'de yüzlerce kişi 28 'deki cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla eylem yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan protestocular, "Hakkımızı istiyoruz", "Hileli seçimi kabul etmiyoruz" ve "Zorbalığa hayır" sloganları attı.
Göstericiler adına konuşan Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah'ın yardımcısı İnayatullah Babur Farahmand, Bağımsız Seçim Komisyonunun hileli oyları geçerli saymasına asla izin verilmeyeceğini söyledi.
Afganistan halkının gerçek oylarla seçilerek yasal hükümetin kurulmasını istediğini ifade eden Farahmand, yolsuzlukla kurulacak hükümetin kimse tarafından kabul edilmeyeceğini belirtti.
Farahmand, "Eğer Bağımsız Seçim Komisyonu hileli ve gerçekte olmayan oyları geçerli sayarak tek bir adayın baskısı altında çalışırsa biz eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.
Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız son buldu.
Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.
Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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