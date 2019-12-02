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Afganistan'da seçim protestosu

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve Tahar vilayetlerinde binlerce kişi, 28 Eylül'deki cumhurbaşkanı seçiminde hile yapıldığı iddiasıyla gösteri düzenledi.

02.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:56Afganistan'da seçim protestosu
'ın kuzeyindeki ve Tahar vilayetlerinde binlerce kişi, 28 'deki cumhurbaşkanı seçiminde hile yapıldığı iddiasıyla gösteri düzenledi.
Vilayet merkezinde toplanan protestocular, "Hakkımızı istiyoruz", "Hileli seçimi kabul etmiyoruz" ve "Zorbalığa hayır" sloganları attı.

Faryab'daki göstericiler adına konuşan Rahmatullah Gafuri, oy vermenin her vatandaşın hakkı olduğu gibi oyların hesabını sormanın da her vatandaşın görevi olduğunu ifade etti.
Hileli seçimin asla kabul edilmeyeceğini belirten Gafuri, yetkililerin, isteklerine olumlu yanıt vermediği sürece protestolara devam edeceklerini söyledi.
Tahar'daki gösteride konuşan Nesar Bay da "Kimse bizim oylarımız üzerinden oyun oynamak istemesin, eğer böyle oyun oynanmak istenirse akıbeti kötü olur, biz oylarımızın hesabını istiyoruz." diye konuştu.
Öte yandan 3 gün önce de başkent Kabil'de yüzlerce kişi seçimde hile yapıldığı iddiasıyla gösteri düzenlemişti.
Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı 28 Eylül'deki seçimlerde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.
Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Faryab, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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