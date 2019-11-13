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Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının tekrar ertelendiği açıklandı.

13.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:58Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması tekrar ertelendi
'da 28 'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının tekrar ertelendiği açıklandı.

Afganistan Bağımsız Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avrang Zib, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklanmasının belirsiz süreliğine ertelendiğini söyledi.
Sonuçların açıklanmasının ertelenmesi nedeninin oy sayımının yeniden başlamasına tepkilerin artması olduğunu ifade eden Zib, 2 gündür 25 vilayette devam eden oyların yeniden sayma işleminin de durdurulduğunu belirtti.
Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti.
Öte yandan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı.
Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.
Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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