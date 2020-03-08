Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı
Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek haft
08.03.2020 13:16
Afganistan 'da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani ile bu seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, gelecek hafta iki ayrı yemin töreni düzenleyecek.
Hem Gani, hem Abdullah, cumhurbaşkanlığı yemin töreni için farklı davetiyeler bastırdı. Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Khwazoon, "Biz ulusal ve uluslararası örgütlere davetiye gönderdik ve pazartesi günü Kabil'deki tören için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.
Hem Gani, hem Abdullah, cumhurbaşkanlığı yemin töreni için farklı davetiyeler bastırdı. Abdullah'ın sözcüsü Fraidoon Khwazoon, "Biz ulusal ve uluslararası örgütlere davetiye gönderdik ve pazartesi günü Kabil'deki tören için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Afganistan'da seçimin kazananı ve kaybedeni, yemin töreni için ayrı davetiyeler bastırdı
Etiketler : Eşref Gani, Afganistan, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı