Afganistan'da Sih tapınağına silahlı saldırı: En az 11 ölü, 10 yaralı
Afganistan'da Sih tapınağına silahlı saldırı: En az 11 ölü, 10 yaralı
25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:02
Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Sih azınlığa ait bir tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
Kabil'in Şorbazar semtindeki saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Kabil'in Şorbazar semtindeki saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Afganistan, Kabil, Dünya