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Afganistan'da silahlı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Logar vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

08.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:14
Afganistan'da silahlı saldırı: 3 ölü
Afganistan 'ın Logar vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Logar Valiliği sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, Pul-i Alem şehrinde devriye gezen polislerin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Polis, Güncel
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