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Afganistan'da son 5 yılda 4 milyon kişi evlerinden oldu

Afganistan Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi, Afganistan'da son 5 yıl içerisinde 4 milyon kişinin evlerinden olduğunu söyledi.

22.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:18Afganistan'da son 5 yılda 4 milyon kişi evlerinden oldu
Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi, Afganistan'da son 5 yıl içerisinde 4 milyon kişinin evlerinden olduğunu söyledi.
Belhi, başkent 'de düzenlediği basın toplantısında, Göçmenler Bakanlığının Afganistan'daki iç göçmenlerin sorununa çözüm bulmak için çalışmalar yaptığını belirtti.
Ülkede devam eden iç savaşın göçmenlerin artmasındaki başlıca nedenlerden biri olduğunu ifade eden Belhi, "Son 5 yıl içerisinde çatışmalar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülke genelinde 4 milyon kişi evlerinden oldu." dedi.
Bakan Belhi, 5 milyon iç göçmenden 2 milyonunun yardımına ulaşabildiğini kaydetti.
Afganistan'ın en büyük sorunlarından birinin göçmen konusu olduğunu dile getiren Belhi, ülkede barış olduğu takdirde bu sorunun temelden çözüleceğine inandıklarının altını çizdi.
Göçmenler Bakanlığına göre iç göçmenlerin çoğu güvenliğin biraz daha iyi olduğu başkent Kabil'deki kamplarda yaşıyor.
Kamplardaki durumun son yıllarda giderek kötüleştiği, temel ihtiyaçlara yönelik yardımların azaldığı görülüyor.
Kamplarda kalanların çoğunluğunun temel sağlık hizmetlerine erişimi yok ve birçok çocuk okula gidemiyor.

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: AA

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