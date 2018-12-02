Afganistan'da Taliban 2 İlçeye Saldırdı: 6 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyindeki Faryab
vilayetinin Andhoy ve Kurgan ilçelerine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü.
Andhoy ilçe Kaymakamı Sultan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezi yakınındaki polis karakollarına saldırdığını belirtti.
Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sancar, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Sancar, saldırı sonucu 3 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.
Öte yandan Kurgan Kaymakamı Muhammed İbrahim
Tinmes, militanların Kurgan'a düzenlediği saldırıda Yaka Ling polis karakolunun kontrolünün örgüt üyelerinin eline geçtiğini bildirdi.
Tinmes, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Polis,Afganistan
02 Aralık 2018 Pazar 11:24