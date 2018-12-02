02 Aralık 2018, 11:24
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Afganistan'da Taliban 2 İlçeye Saldırdı: 6 Ölü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ve Kurgan ilçelerine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ve Kurgan ilçelerine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi öldü.

Andhoy ilçe Kaymakamı Sultan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezi yakınındaki polis karakollarına saldırdığını belirtti.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sancar, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Sancar, saldırı sonucu 3 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Kurgan Kaymakamı Muhammed İbrahim Tinmes, militanların Kurgan'a düzenlediği saldırıda Yaka Ling polis karakolunun kontrolünün örgüt üyelerinin eline geçtiğini bildirdi.

Tinmes, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Polis,Afganistan
02 Aralık 2018 Pazar 11:24