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Afganistan'da Taliban askeri karakola saldırdı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

17.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:56Afganistan'da Taliban askeri karakola saldırdı: 5 ölü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Kunduz merkezindeki Şura Hak askeri karakoluna saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının ardından destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğü aktarıldı.
Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri ise saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada da saldırı sonucu 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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