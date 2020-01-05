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Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında bir polis öldü.

05.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:36 Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü
Taliban militanlarının, 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında bir polis öldü.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir, yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki askeri üsse önce intihar, ardından da silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bahir, bir polisin de yaralandığını söyledi.
Bahir, saldırının ardından çıkan çatışmada 9 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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