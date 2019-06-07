Afganistan'da Taliban bayramda 23 saldırı düzenledi

Taliban militanlarının, Ramazan Bayramı
'nın 3 gününde Afganistan
'ın 4 vilayetinde düzenlediği 23 saldırıda 30 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar, Helmand
, Bağlan ve Kapisa vilayetlerinde 23 ayrı bombalı ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 11 sivil ile 19 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 sivil ile 9 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Rahimi ayrıca, bayram süresince ülke genelinde 70 terör saldırısının önlendiği bilgisini de paylaştı.
Kaynak: AA
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