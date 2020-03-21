Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
21.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:08
Afganistan 'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
Bağlan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Mazlumyar, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Kaymakam Mazlumyar, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Bağlan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Mazlumyar, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Kaymakam Mazlumyar, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Polis, Güncel