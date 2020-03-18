Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 3 asker öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
18.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:38
Afganistan 'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.
Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.
Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.
Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.
Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi