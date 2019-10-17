Haberler » Güncel » Afganistan'da Taliban ile korucular arasında çatışma: 6 ölü

Afganistan'da Taliban ile korucular arasında çatışma: 6 ölü

Afganistan'ın Nuristan vilayetinin Norgram ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 6 korucu hayatını kaybetti.

17.10.2019 13:44Afganistan'da Taliban ile korucular arasında çatışma: 6 ölü
Afganistan'ın Nuristan vilayetinin Norgram ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 6 korucu hayatını kaybetti.
Norgram İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Cemil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Cemil, 2 korucunun da yaralandığını söyledi.
Cemil, çatışmada ayrıca militanların da ağır kayıp verdiğini vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü
16:36 Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı protokol imzaladı
16:36 Safranbolu'da ilaçlama çalışması
16:41 FLAŞ
16:40 Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı
16:40 Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
16:40 Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
17.10.2019 16:41:59