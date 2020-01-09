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Afganistan'da Taliban'ın ayrılıkçı grubuna hava saldırısı: 15 ölü

Afganistan'ın batısında İran sınırında yer alan Herat vilayetinin Şindent ilçesinde Molla Muhammed Resul liderliğindeki Taliban'ın ayrılıkçı grubuna yönelik NATO güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 15 militanın öldürüldüğü bildirildi.

09.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:30Afganistan'da Taliban'ın ayrılıkçı grubuna hava saldırısı: 15 ölü
'ın batısında İran sınırında yer alan Herat vilayetinin Şindent ilçesinde Molla Muhammed Resul liderliğindeki Taliban'ın ayrılıkçı grubuna yönelik NATO güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 15 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Herat Emniyet yetkilileri, Taliban'ın ayrılıkçı grubuna bağlı militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Çatışmanın ardından militanlara yönelik NATO kuvvetlerince hava saldırısı düzenlendiği bilgisini paylaşan yetkililer, saldırıda 15 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Görgü tanıkları ise NATO hava saldırısında sivil kayıpların da olduğunu söyledi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, hava saldırısında sivil kayıplar iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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