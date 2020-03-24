Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:06
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Güncel