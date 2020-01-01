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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 20 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:42 Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 20 ölü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürü Muhammed Acmal Faiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Belh'in Alem Hil bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 asker ve 2 polisin öldüğünü bildirdi.
Kunduz emniyet yetkilileri de militanların Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 12 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise her iki saldırıda toplam 30 polisin öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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