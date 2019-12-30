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Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 14 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

30.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:12 Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 14 ölü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad ilçesine bağlı Haydarabad köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Azer, 5 korucunun yaralandığını ve birinin de kaybolduğunu belirtti.
Azer, saldırının ardından yaşanan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, üçünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 15 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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