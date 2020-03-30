Afganistan'da Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
30.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:04
Afganistan 'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Bağlan Emniyet Amiri Muhammed Nakip Yusufi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bağlan'ın Sar Kotal bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Yusufi, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirterek, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Bağlan Emniyet Amiri Muhammed Nakip Yusufi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bağlan'ın Sar Kotal bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Yusufi, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirterek, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan, Güncel