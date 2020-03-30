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Afganistan'da Taliban saldırılarında 20 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

30.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:30
Afganistan'da Taliban saldırılarında 20 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Hoca-i Gar ilçesine saldırdığını söyledi.
Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Esir, takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban, henüz her iki saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Güncel
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