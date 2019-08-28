Haberler» Güncel» Haber

Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucu karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda bir korucu komutanı ile 10 korucu hayatını kaybetti.

28.08.2019 08:42 Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucu karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda bir korucu komutanı ile 10 korucu hayatını kaybetti.
Faizabad Kaymakamı Alif Şah, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Saatler süren çatışmada karakol komutanı ile 10 korucunun hayatını kaybettiğini kaydeden Şah, çatışmada militanların da kayıp verdiğini söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırı sonucu korucu karakolunun kontrolünün Taliban'a geçtiği iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:54   Keşan TSO, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak
08:52   Gümüşlük Fest. Caz Kampı açılış
08:52   Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü
08:52   Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
08:49   Otlukbeli'nde Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı
08:49   Dha yurt bülteni - 1
08:48   Anneler, okulu eğitime hazırladı