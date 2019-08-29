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Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kişk Rubat Sangi ilçesindeki korucu karakoluna saldırısı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

29.08.2019 12:04 Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kişk Rubat Sangi ilçesindeki korucu karakoluna saldırısı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, yaptığı açıklamada, Çardere köyündeki korucu karakoluna saldırı düzenlendiğini belirtti.
Aralarında sivillerin bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Valizadeh, 10 kişinin ise yaralandığını kaydetti.
Valizadeh, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiği bilgisini paylaştı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 11 korucunun öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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