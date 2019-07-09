09.07.2019 15:42
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahib ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahib ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahib'in Kurgan Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hüseyni, 2 polisin de yaralandığını söyledi.
Hüseyni, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da 10'dan fazla kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 28 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Afganistan, Polis, Güncel

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