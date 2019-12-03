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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

03.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:58Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna düzenlediği saldırıda iki güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.
Saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Yuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada yedi militanın öldürüldüğünü, beşinin yaralandığını belirtti.
Yuriş, saldırının geri püskürtüldüğünü vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Faryab, Güncel

Kaynak: AA

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