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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

25.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:30Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Mengecik ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azer, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Azer, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 10'unun yaralandığını vurguladı.
Azer, takviye birliklerinin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü ifade etti.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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