Afganistan'da Taliban Saldırısı: 6 Ölü

04 Aralık 2018 Salı 10:11



04 Aralık 2018 Salı 10:11

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine iki koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.Çatışmada Sayyad İlçe Emniyet Müdürü Abdul Malek Nizami ile 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.Amani, çatışmada ayrıca 13 militanın öldürüldüğünü, 7'sinin de yaralandığını kaydetti.