Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan
'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.
Baglan İl Şura Başkanı Muhammed Safdar Muhsini, basına yaptığı açıklamada, militanların, Çeşme-i Şir bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhsini, 8 militanın öldürüldüğünü söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA