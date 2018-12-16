16 Aralık 2018, 15:43
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Afganistan'da Taliban Saldırısı: 7 Ölü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Cüzcan vilayetindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 7 korucunun öldüğü bildirildi.

Cüzcan Valisi Lütfullah Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çarcuft ve Pançcuft korucu karakollarına saldırması sonucu 7 korucunun öldüğünü söyledi.

Saldırıda 6 korucunun yaralandığını ifade eden Azizi, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Azizi, çatışmada 5 militanın da yaralandığını kaydetti. Afganistan
16 Aralık 2018 Pazar 15:43