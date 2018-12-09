Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan
'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala
Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un AB
Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.
Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Bala,Afganistan
09 Aralık 2018 Pazar 13:30