09 Aralık 2018, 13:30
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Afganistan'da Taliban Saldırısı: 8 Ölü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Bala Buluk ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 8 asker hayatını kaybetti.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, militanların, Bala Buluk'un AB Hurma bölgesindeki askeri karakola saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Nurzai, 10 askerin de örgüte esir düştüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi. Bala,Afganistan
09 Aralık 2018 Pazar 13:30