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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

24.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:42Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü
Taliban militanlarının, 'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Daykundi Valiliği sözcüsü Sakine İhsani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İhsani, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
İhsani, saldırının ardından çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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