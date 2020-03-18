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Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

18.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:40
Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.
Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh-Cüzcan otoyolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırdığını belirtti.
Saldırıda bir askerle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadid, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Afganistan, Güncel

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