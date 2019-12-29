Haberler » 3. Sayfa » Afganistan'da Taliban saldırısında: 27 ölü - Haberler

Afganistan'da Taliban saldırısında: 27 ölü

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 Afgan polisi ise yaralandı.

29.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:04 Afganistan'da Taliban saldırısında: 27 ölü
'ın kuzeyinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 Afgan polisi ise yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyinde Tahar vilayetinde yerel güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 polis ise yaralandı, 10 Taliban militanı da öldü. Daha önce kısa süre geçici bir ateşkes anlaşması yapılabileceğine dair açıklamada bulunan Taliban saldırıyı üstlendi.

Son ateşkes önerisine göre, 10 günlük bir zaman dilimi boyunca ateşkes yapılacak ve bu süre zarfında ABD ile barış anlaşması imzalanacaktı. Taliban ABD ile barış anlaşması yapılıp yapılmayacağına karar verme aşamasında olduklarını söylemişti. Taliban daha önce 2018 yılındaki Ramazan Bayramı dışında Afgan hükümetinden gelen ateşkes çağrılarını reddetmişti.

Taliban saldırılarında özellikle Afgan ve Amerikan askerlerini hedef alıyor ancak siviller de ateş hattında kalıyor. - KABİL

Afganistan, Hükümet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:07   HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman'da - Haberler
16:02   Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi - Haberler
16:01   BBP Genel Başkanı Destici: "Libya tezkeresine evet diyeceğiz" - Haberler
16:00   Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı - Haberler
15:55   Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
15:42   Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi - Haberler
15:34   İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Haberler
15:24   Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu - Haberler
15:08   Denizli'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
14:01   76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü - Haberler
29.12.2019 16:33:29