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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.

02.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:26
Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 3 korucunun öldüğü bildirildi.
Kapisa Emniyetinden yapılan açıklamada, militanların, Tegab ilçesindeki korucu karakoluna saldırdığı kaydedildi.
Açıklamada, çatışmada 3 korucunun yaşamını yitirdiği, 11 korucunun yaralandığı ve 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Güncel
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