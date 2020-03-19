Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
19.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:34
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Polis, Han, Güncel