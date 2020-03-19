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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

19.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:34
Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis hayatını kaybetti
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Han Abad'ın Garaçi bölgesindeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada, dört militanın öldürüldüğü, üçünün de yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Afganistan, Polis, Han, Güncel

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