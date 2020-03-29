Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
29.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:14
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kacran ilçesinin Kanduha bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Uruzgani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 8'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Daykundi Vali Yardımcısı Muhammed Ali Uruzgani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kacran ilçesinin Kanduha bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Uruzgani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 8'inin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan, Polis, Güncel