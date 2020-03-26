Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
26.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:38
Taliban militanlarının, Afganistan 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını ifade eden Ayyubi, 6 güvenlik görevlisinin de Taliban'ın eline esir düştüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını ifade eden Ayyubi, 6 güvenlik görevlisinin de Taliban'ın eline esir düştüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan, Güncel