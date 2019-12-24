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Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:20 Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü
Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi.
Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu ileri sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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