Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinin Çarh ilçesinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti.
16.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:28
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Çarh ilçesinin Kale-i Daşt bölgesindeki askeri karakola saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan, Güncel