Afganistan'da Talibana Yönelik Hava Saldırısı

04 Aralık 2018 Salı 09:54



04 Aralık 2018 Salı 09:54

Afganistan'ın Faryab vilayetinde Taliban'a gerçekleştirilen hava saldırısında 5 militanın öldüğü, 7 militanın ise yaralandığı belirtildi.Afganistan Ordusu Kuzey Bölge Sözcüsü Nazar Khuda Pamiri tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Faryab vilayetine bağlı Karamkol ilçesinde bulunan Taliban toplantısına gerçekleştirilen hava saldırısında 5 militan öldüğü, 7 militanın yaralandığı bildirildi.Taliban'dan olayla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. - KABİL