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Afganistan'da TV otobüsüne saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel televizyonun yayın aracına yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

04.08.2019 20:00 Afganistan'da TV otobüsüne saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel televizyonun yayın aracına yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kabil'de yerel saat ile 17.30'da Khurshid Televizyonu'na düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 kişinin öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi tarafından yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısı doğrulanırken saldırının otobüse yapıştırılan bir bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği aktarıldı. Saldırıyı henüz hiçbir terör örgütü üstlenmedi.
(İHA)

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: İHA

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