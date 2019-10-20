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Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'da Maydan Vardak Valisi Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında, 3 sivil yaşamını yitirdi.

20.10.2019 15:30Afganistan'da valiye bombalı saldırı: 3 ölü
Afganistan'da Maydan Vardak Valisi Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında, 3 sivil yaşamını yitirdi.
Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, içinde bulunduğu bomba yüklü aracı, Maydan Vardak merkezinden geçen Vali Muzaffereddin Yemin'in konvoyunun arasına karışarak patlattığını söyledi.
Valinin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade eden Şerifzoy, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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