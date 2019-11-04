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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

04.11.2019 18:12Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.
Beşarat, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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