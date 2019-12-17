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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Afganistan'ın Host şehrinde yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

17.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:09Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

'ın Host şehrinde yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada saldırının yerel saatle 05.00'te Afganistan'ın doğusunda bulunan Host şehrinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada bir sivil aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın infilak ettiği vurgulandı. Patlamada 3'ü çocuk, 2'si kadın, 10 kişinin hayatını kaybettiği; saldırının Taliban militanlarınca düzenlenmiş olmasından şüphelenildiği belirtildi.



Afganistan, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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