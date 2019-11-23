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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

23.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:04Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü
'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, yaptığı açıklamada, Alasay pazarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 3'ü güvenlik görevlisi 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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